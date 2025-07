Melissa Paredes estuvo como invitada en el set de ‘Ponte en la cola’, el estrenado programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón, y no pudo dejar de responder sobre la sonada reconciliación del padre de su hija, Rodrigo Cuba, con Ale Venturo.

“A mí me encanta que la gente sea feliz. To creo que cada uno en lo suyo, opinando de lo suyo, y yo no tengo por qué opinar de nadie, lo que hagan o no hagan con su vida, al final cada uno se encarga”, comentó la actriz.

Asimismo, Rondón no dudó en preguntarle sobre los rumores sobre las puestas indirectas que habría estado publicando la dueña de La Nevera Fit, ante esto Melissa Paredes rechazó todo.

“No se estaba especulando cosas, la única que sacó de compartidos de Tiktok, yo tengo un montón de tonteras graciosas, reflexivas también, pero la señora del nueve (Magaly Medina) buscó las cosas y se armó una película en la cabeza. Yo creo que, si me vas a sacar de un compartido, como El Popular que se arma unas historias... agarran de un TikTok de hace mil años y pone como si le estuviera respondiendo ahorita a la persona. No me parece un periodismo real, pregúntame mejor”, contestó.

También afirmó que hoy en día la relación de padres que tiene con Rodrigo Cuba es buena y siempre estarán unidos por su hija. “Vamos a ser papás toda la vida, ya guerreamos, ya nos sacamos los ojos, ya pasó, ahora estamos en otra etapa de nuestras vidas, y ambos creo que merecemos ser felices. Yo me llevo súper bien con él, tenemos mucha comunicación como papás, ya si otra persona piensa otras cosas, no es mi tema...”, recalcó.

Melissa Paredes parchó a Ale Venturo

Michelle Soifer no dudó en tocarle el tema del vínculo que comparte con Ale Venturo y le hizo recordar sobre los desafortunados comentarios que tuvo sobre su hija y, que hizo que se enojaran.

“A ninguna mamá le va a gustar que digan cosas de tu niña... En su momento a mí me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que vi unos comentarios desafortunados... Quizá no fue su intención, seguido de otras cosas que se vieron luego por parte del papá de mi hija. Lo conversamos en interno, les deseo lo mejor, como le dije a ella, somos adultas... le escribí directamente a ella como tiene que ser, no voy a contar nada porque son cosas entre mamás y privadas y como le dije, no hagas lo que no te gustaría que te hagan y punto. Nunca hemos tenido una diferencia nosotras”, finalizó la actriz y exconductora de tv.