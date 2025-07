La más reciente revelación de Bruno Agostini , sobre un presunto encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín , ha sacudido por completo el ambiente del espectáculo nacional. Entre los pronunciamientos más esperados estuvo el de Yerko Santiago , actual pareja de Andrea, quien no dudó en utilizar sus redes sociales para respaldarla con contundencia y lanzar fuertes críticas contra el exchico reality.

“¿Quieren que dé mi opinión? Bueno, opinaré. Primero debemos dejar de ser tan infantiles”, fue el mensaje con el que abrió su descargo. Desde el inicio dejó en claro que no se dejaría arrastrar por el morbo mediático, pero tampoco optaría por el silencio. Poco después, arremetió contra Agostini con una frase directa: “Un hombre de verdad no habla y comenta ese tipo de cosas. Él se quedó en la pubertad”, señaló.

Sin quedarse únicamente en la crítica, Yerko dedicó varias líneas a elogiar el carácter y la integridad de su pareja. Subrayó el esfuerzo que Andrea ha demostrado a lo largo de los años y destacó su rol como mujer y profesional. “Andrea se ha ganado sus cosas a pulso. Yo he visto cómo es su rutina de vida y es muy fácil de admirar. En su soltería, hizo lo que mejor le pareció, sin lastimar a nadie”, expresó, con evidente orgullo.

Además, comentó que su hermano prefirió no seguir con lo que ocurría. “Él dijo: ‘no, esto no me gusta’, y yo le dije: ‘entonces cierra la puerta’”, reveló el español, dejando entrever el desconcierto de Fabio ante la situación.