“Se trata de que hay que respetar los procesos ajenos. Si sabes que algo le duele y lo haces, estás siendo irrespetuosa con el proceso de los demás .Si quería invitarlo a su podcast por qué no lo invitó con su mujer. Me da la sensación de que Dilbert no ha contado la historia completa en ninguno de los dos lados. ”, empezó diciendo la conductora.

“Por más que tu quieras a tu ex, él tiene pareja y ya no eres familia. Si quieres conservar la relación tienes que guardar distancia. Es más, Claudia dice que puede aconsejar a la esposa y esa no es la posición de una ex, esa es una metiche. Claudita está desubicada.Claudia ha dado a entender que terminó con Dilbert por una infidelidad, dejando entrever que habría sido Jazmín... ”, agregó.