Jim enfrenta ahora una orden de captura por no cumplir con la pensión alimentaria de su hijo mayor, un hecho que ha desatado una ola de críticas por su aparente irresponsabilidad como padre. La controversia se intensifica aún más debido a la actitud de Kike Suero , quien intentó intervenir en el caso, generando opiniones divididas entre el público.

Magaly Medina comentó el hecho con sorpresa. "Jim Suero, sí. Tiene un hijo mayor, ¿no? Que ahora está solicitado por la policía. Increíble. Porque no le pasó alimentos a la madre de un hijo que tiene" , dijo en un inicio.

Jim Suero, quien ha formado parte de programas como La Chola Chabuca y La Casa de la Comedia, enfrenta serios cuestionamientos por no cumplir con la pensión de su hijo. Pese a su presencia activa en la televisión, la periodista Magaly Medina lo acusó de evadir sus obligaciones como padre. “Este chico ha vuelto a la actuación, parece que estuvo un tiempo con problemas, estuvo en rehabilitación y luego ha vuelto a la actuación. Y está trabajando en América, o sea, tiene trabajo fijo, ¿por qué no podría cumplir con las obligaciones que tiene con su hijo?”, cuestionó la conductora.

El caso tomó un giro judicial. Según el informe presentado en el programa de espectáculos, Jim fue sentenciado en 2023 a pagar 20 cuotas de 1,500 soles cada una por pensión alimentaria, pero solo depositó una. Esto llevó a que el juez anulara la pena suspendida y ordenara su detención inmediata. “Ahora, debido a que no ha cumplido con lo que el juez le ordenó, la pena que había sido suspendida se convierte en privativa de la libertad y se ha ordenado la captura del sentenciado”, explicó Magaly con contundencia.

El drama familiar no termina ahí. Silvia reveló que incluso Kike Suero, abuelo del menor, le envió un mensaje intentando intervenir para frenar el proceso judicial que hoy mantiene a su hijo prófugo. Sin embargo, ese intento no surtió efecto. “Este chico tiene 36 años y, al igual que su padre, sigue los mismos pasos irresponsables. Esto no es algo nuevo para la familia Suero. Siempre hay problemas con los hijos y la manutención, siempre los hemos visto aquí”, criticó duramente Magaly.