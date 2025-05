Shaw, por su parte, fue enfática en marcar su postura. Aclaró que no se opone a que otros artistas interpreten la canción, pero rechaza por completo cualquier alteración sin su autorización. “Es un delito cambiar mi versión sin mi permiso”, insistió.

La conversación no bajó de intensidad. Leslie Shaw lanzó una dura crítica a Rincón, cuestionando su relevancia en la industria musical actual: “Si tú eres tan talentoso, ¿por qué no tienes hits actuales? ¿Por qué no estás en la cima ahora como yo?”, expresó con firmeza.