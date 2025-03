La repentina muerte de Paul Flores , vocalista de Armonía 10 , no solo ha dejado un profundo dolor en sus seguidores, sino también una ola de controversias. Leslie Shaw arremetió contra ciertos artistas que, según ella, solo habrían asistido a su velorio para figurar ante la prensa. Aunque no mencionó nombres directamente, dejó entrever que se refería a Álvaro Rod , lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

"Y fueron artistas a figuretear al velorio, al entierro, haciendo conferencia de prensa como si fuera qué cosa. Indignada estoy, mejor no digo nombres, pero… ¡Nada que ver, hijito! ¿Qué hacía ahí en Piura? No sé, ¿fue a la misa? ¡No fue a la misa! ¿Por qué no fue a la misa? ¿Por qué no fuiste a la misa?", expresó Shaw con evidente molestia.