Madre de Said Palao y su SORPRENDENTE mensaje hacia su hijo y Alejandra Baigorria

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao ha sido uno de los eventos más comentados en la farándula peruana. Si bien fue una celebración de ensueño, no todo fue color de rosa. Distintos incidentes ocurrieron durante la boda, incluyendo peleas familiares que fueron captadas en video y rápidamente se hicieron virales. Sin embargo, una voz que se ha mantenido serena entre tanta polémica es la de María Rosa Castro , madre del novio y exesposa de Steve Palao .

"Amados Said y Alejandra, Hoy es uno de esos días que quedarán grabados en nuestros corazones para siempre. Verlos juntos, tan felices y llenos de amor, nos llena de una alegría inmensa. Said, desde que eras pequeño, siempre has sido un hijo maravilloso, y hoy no puedo estar más orgulloso/a de la persona en la que te has convertido. Tú y Alejandra forman una pareja hermosa, que irradia amor, respeto y complicidad", se lee en su publicación.