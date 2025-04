Magaly Medina destruye a Alejandra Baigorria “Alcahueta, no has tenido respeto por Onelia”

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao , celebrado el 28 de abril, estuvo lleno de lujo y elegancia, pero también quedó manchado por un inesperado escándalo que indignó a Magaly Medina. Durante su programa " Magaly TV La Firme" , la conductora no dudó en lanzar duras críticas contra la empresaria.

En el fragmento, se escucha a Alejandra decir:

A: "Vania está atrás tuyo y dice que te has peleado."

M: "Ya terminé con Onelia, ya me entendió."

A: "Ay, no, no sé qué has hecho."

M: "Dile que mañana la llamo, quedamos."