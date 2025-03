¡Se amistaron! La empresaria Alejandra Baigorria se presentó en ‘Esto es guerra’ para entregar las invitaciones para su matrimonio con Said Palao, además de sorprender al invitar a la chica reality Onelia Molina luego de disculparse con ella. Después, su amigo Mario Irivarren no dudó en expresar sus sentimientos sobre la decisión de la ‘rubia de Gamarra’.

Mario Irivarren le agradeció a Alejandra Baigorria y ella terminó en lágrimas

Luego de expresar sus disculpas públicas a Onelia Molina e invitarla a su matrimonio como pareja de su amigo, el presentador de ‘Good Time’ decidió dar un paso adelante y agradecer el gesto que tuvo para conciliar con su pareja y que espera que esto sea un reinicio para llevarse bien entre todos.

"Gracias, Ale, por lo que hiciste hoy, para mí ha sido un gesto increíble. No pensé que iba a llegar este momento. Yo vivía contando con ansias el día del matrimonio. Para mí era muy incómodo, Said es uno de mis mejores amigos, al igual que Ale, es como mi hermano, y pensar que yo no estuviera en ese matrimonio era algo que no quería pensar cada día", dijo Mario Irivarren.

Asimismo, indicó que si este acercamiento no pasó antes fue porque no se dio la oportunidad para hablar con Alejandra Baigorria: "Iba a ser algo muy triste y doloroso, pero no sabía qué hacer porque sentía a Ale tan cerrada. Cuando Ale se acercó y me dijo que quería hablar con ella, para mí fue la mejor noticia del año", agregó.

¿Cómo reaccionó Onelia Molina a las disculpas de Alejandra Baigorria?