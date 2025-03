Luego de que Macarena Vélez hablara abiertamente sobre su pasada relación con Said Palao en ‘El Valor de la Verdad’, Alejandra Baigorria fue advertida sobre su boda con el chico reality. Usuarios en redes sociales tildaron al influencer de “interesado” y le piden a la empresaria no casarse con él. ¿Qué pasó? Aquí te contamos los detalles.

Las revelaciones que hizo Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’ causaron alarma entre los seguidores de Alejandra Baigorria. Luego de que la exchica reality revelara que Said Palao le pidiera de regalo en su cumpleaños una cadena de oro de 8 mil soles, las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que tildaron a Palao de “interesado” y advirtieron a la ‘Gringa de Gamarra’.

“No te cases”, “No es hate, pero Ale, cásate por bienes separados, nunca confíes al 100%, queremos que seas feliz, siempre eres buena mujer”, “Said más obligado no puede estar”, “El Said, el Tereso Rubí”, “Cásate por bienes separados, no sigas manteniéndolos”, “Cásate por bienes separados, te va a quitar todo”, se lee en los comentarios que le dejaron a la empresaria en TikTok.