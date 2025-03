Macarena Vélez se refirió a la cadena de oro que lució cuando Said Palao ya había empezado su relación con Alejandra Baigorria , pues él también le regaló una joya, ya que ella tuvo la iniciativa de darle una de 8 mil soles por su cumpleaños.

La joven dio explosivas revelaciones tras sentarse en el sillón de la verdad, entre otras cosas, los detalles que tenía Said Palao cuando estaban juntos y confirmó que le dio una joya que le costó 8 mil soles para su cumpleaños.

"En ese momento estábamos todo bien y dije ok, le di su regalo. La mandé a hacer con el dije que él quería. Me preguntó 'qué quieres por tu cumpleaños' y le dije que yo quería mi cadena de oro", expresó.

La exintegrante de Combate afirmó que hasta el momento usa el regalo, pero no porque estén implicados las emociones.

"La cadena que yo uso, yo elegí el dije, era un corazón con alas de ángel, lo elegí así. De vez en cuando lo uso porque me encanta. No era por nada en específico", desmintiendo de esa manera que lo use por molestar a la ‘Rubia de Gamarra’.