Ale Baigorria detuvo EEG para pedirle perdón a Onelia e invitarla a su boda; respuesta la dejó en shock

Durante mucho tiempo, la empresaria y la chica reality no han tenido una buena relación, esto habría pasado aa segundo plano tras una conversación que ambas tuvieron en los camerinos de EEG.

“Siempre tuvimos nuestras diferencias. Si Mario la escogió y tiene tanto tiempo juntos, y lo veo bien, es porque ella es una buena persona. Me gustaría poder conocernos y forjar una nueva linda amistad. Feliz de que Mario esté con Onelia, la mujer que eligió para su vida”, dijo Alejandra Baigorria.

El gesto tomó por sorpresa a Onelia quien, frente a Mario Irivarren , no dudó en contestar las palabras de Baigorria, quien previamente le pidió entablar una amistad, sobre todo porque el guerrero y Said Palao son grandes amigos.

“Me parece súper lindo de tu parte. Sé que no nos hemos llegado a conocer mucho, pero me parece increíble lo que hiciste en el camerino. Te aplaudo y te agradezco porque, dentro de todo, Mario es muy importante para mí. Si quisiste solucionar esto, en verdad, para adelante. Creo que eres una gran persona. Para mí, en adelante, borrón y cuenta nueva”, dijo Molina.

Sobre si irá o no al matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, Onelia contestó que sí, sobre todo porque ella será la que atrapará el ramo. "Obvio que voy, me quedo con el ramo", dijo ante el asombro de Irivarren.