Madre de Said Palao se pronuncia sobre boda de Alejandra Baigorria tras fuertes declaraciones de Macarena Vélez: ¿Qué dijo?

Macarena Vélez sorprendió con sus revelaciones en “El valor de la verdad” y muchos esperaban con ansias las declaraciones sobre Alejandra Baigorria y Said Palao. La influencer contó que compartía sus problemas con Said a la empresaria y que el hermano de Austian Palao no le dijo al inicio que tenía una hija. ¿Cuál fue la reacción de María Rosa Castro, madre del modelo, luego del programa?