En una reciente emisión del programa 'El valor de la verdad', Macarena Vélez compartió una experiencia personal difícil: la pérdida de un embarazo a los 17 años, antes de iniciar su vida universitaria. Aunque no reveló la identidad del padre, aclaró que no se trata de ninguna de sus parejas conocidas en el ámbito público.

Macarena relató que, a pesar de tomar precauciones, notó irregularidades en su ciclo menstrual, lo que la llevó a realizarse una prueba de embarazo que resultó positiva. "Me asusté y le conté. Fue bastante fuerte, fueron muchos sentimientos. Me hice la prueba de sangre y sí, me asusté", recordó.