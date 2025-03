“Le compartí las distintas versiones que circulaban a través de diferentes fuentes, para que pudiera entender mejor la situación. No fue una charla para compartir información; ella me buscó en un momento vulnerable y, como mujer, decidí apoyarla. Nuestra conversación fue completamente privada”, finalizó.

La artista no dudó en responderle a Janet Barboza y le pidió pruebas de sus afirmaciones. La cantante exigió que la conductora de ‘América Hoy’ sustente cada una de sus declaraciones. “La señora Janet ha dicho tantas cosas. Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compré una casa. Que me demuestre algo”, expresó con firmeza.