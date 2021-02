Guty Carrera se luce en serie mexicana de Netflix “Buscando a Frida”

Guty Carrera acaba de sorprender a sus seguidores y seguidoras con su personaje en la serie mexicana de Netflix “Buscando a Frida”. El artista tendrá el papel de “Radames’, un barman que tendrá una relación con la actriz principal.

“Llegué a México en 2017 contratado para modelar. Han sido tres años de mucho trabajo. Cada oportunidad es un logro y vamos sumando para seguir adelante. Estoy muy contento con ‘Buscando a Frida’ por la enorme difusión mundial. México es ahora mi base de trabajo, pero estoy abierto a moverme si se trata de una buena oportunidad para crecer profesionalmente”, dijo acerca de la producción, en la que trabaja.

Por otro lado, Guty también afirma que su pareja, Brenda Zambrano está muy orgullosa de su logro por su ingreso al portal.

“Ella está muy contenta. Cada uno celebra los logros del otro. Nos apoyamos mucho”, mencionó al diario Trome.

Edith Tapia confiesa que le detectaron un tumor en el pulmón

La actriz y modelo Edith Tapia abrió su corazón en una entrevista y reveló lo mucho que tuvo que luchar para vencer un cáncer. Además, contó cuáles son los tres momentos más duros que la marcaron.

“He tenido momentos muy duros en mi vida, pero los más duros han sido cuando pasó el escándalo de Guty (denunciado por supuesta agresión por su ex Alejandra Baigorria), cuando falleció mi mamá y cuando me descubrieron un tumor en el pulmón. Esos tres momentos en mi vida son los que me han marcado, que han sido difíciles y me han enseñado mucho a ser la mujer fuerte que soy ahora”, dijo la modelo.