Novia de Guty Carrera: “Ya sé que soy medio burra” |VIDEO

El chico reality Guty Carrera y su pareja Brenda Zambrano, son parte de ‘Guerreros 2020’, versión mexicana de ‘Esto es Guerra’.

Se sabe que el modelo estuvo entrenando junto a su novia para poder destacar en la competencia.

Brenda Zambrano, pareja de Guty mencionó que dejaría de ser fiestera y más ‘guerrera’ que su novio.

Pero la modelo no ha tenido un buen desempeño en la competencia del programa ni en las pruebas físicas y en las de preguntas general.

Una de las últimas pruebas fueron las preguntas a cada uno de los guerreros, en donde les consultan cuál es el guerrero más débil.

Casi todos los integrantes mencionaron que Brenda Zambrano es la más débil y ella lo admitió:

“Yo sí me considero como lo he dicho, la más débil en todo, no seré la más inteligente ni la más ágil, ya sé que estoy medio burra, creo que voy mejorando, le estoy echando ganas”, indicó la mexicana.

Además, Zambrano destacó que le tiene fobia a las alturas:

“Practiqué y me salió mal, yo les dije que no podía hacer esto y lo intenté, llegando aquí lo intenté, pero no puedo. Me siento súper mal por el equipo porque todos están anotando los puntos”, finalizó.