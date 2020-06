¿Novio de Samahara Lobatón tiene otra hija? | FOTOS

La hija del ‘medio’ de Melissa Klug, Samahara Lobatón está esperando una bebé junto a su pareja 'Youna'. La joven convertirá por primera vez en abuela a ‘La Blanca de Chucuito’ y al exfubtolista Abel Lobatón.

A pesar que Samahara ha estado en controversia desde que se fue de su casa, ella y Melissa están mejorando mucho su relación.

Samahara se fue a vivir con su novio, un joven barbero que se hace llamar ‘Youna’ y se muestra muy feliz con la llegada de su bebé.

Incluso hace algunas semanas, escribió un lindo mensaje para su hijita en su cuenta de Instagram:

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo. El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más; solo espero que Dios me dé fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor”; escribió en la leyenda de la fotografía el joven.

La pareja de Melissa no suele hacer muchas publicaciones en redes, pero este día reveló una imagen que ha abierto el debate entre sus seguidores

Y es que muchos creen que Youna ya tiene una hijita y que está alejado de ella, mientras que otros creen que el mensaje es para la bebé que tiene Samahara en su vientre.

“Me levanto imaginando todos los momentos a tu lado y muero de ganas por tenerte en mis brazos mi reina. No puedo prometerte que voy a estar por el resto de tu vida, pero si puedo prometerte que voy a amarte por el resto de la mía”, escribió en su cuenta de Instagram el joven.

Echa un vistazo a la foto:

