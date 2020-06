Gisela tras fuerte enfrentamiento con Cristian Rivero en la Teletón: "Cállate" | VIDEO

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero asombraron a los televidentes al enfrentarse durante la transmisión en vivo de la campaña "Por un Perú sin hambre" de la Teletón.

Pues, ocurrió el momento tenso entre los conductores comenzó cuando la mamá de Ethel Pozo pensó que le había quitado un texto a su colega, generando incomodidad en el actor tras el comentario que escuchó, desatándose el enfrentamiento.

¿Cómo fue incómodo momento entre Gisela Valcárcel y Christian Rivero?

Gisela Valcárcel: Ah, no, no, pensé que te estaba quitando los textos.

Cristian Rivero: No, no, no, por favor. Y si me lo quitas no me sorprende tampoco, dale nomas.

GV: No, Cris, te quiero decir que he cambiado.

CR: Jajaja, eso no lo creo, lo importante es que tú le digas a la gente cómo votar.

GV: Eso está mal, la burla pública, Cris, he cambiado en esta cuarentena.

CR: Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos.

GV: ¡Cállate!

CR: Ella me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba en mi momento para salir en cámara, ella estaba ahí paradita, me ponía al costado de ella y ella decía ‘señor director, sígame’.Y me dejaba solo, me dejaba sin cámara.

GV: Yo he trabajado contigo, inolvidable.

CR: En algún momento nos volveremos a juntar para trabajar.

GV: Ojalá porque de verdad que tú te has ido y me has dejado.

CR: Recuerda que quien tiene la productora eres tú, no soy yo.