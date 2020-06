Yahaira Plasencia impacta al estrenar canción dedicada a Dios | VIDEO

Yahaira Plasencia no deja de sorprender a su público y en esta ocasión lo hizo presentado un tema inédito dedicado a Dios, en medio de la pandemia por el coronavirus y el difícil momento que afrontó al haber sido internada hace un mes por sus riñones.

La salsera esta vez mostró un lado distinto a la mujer sensual que estuvo demostrando durante los últimos días con sus Tik Tok y fotografías en redes sociales.

Yahaira Plasencia en Instagram sorprende cantando para Dios

En esta oportunidad, la cantante agradeció a Dios por su salud y su pareja Jefferson Farfán, quien se recuperó del COVID-19.

“Gracias mi Dios. Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre”, escribió en su post.

“Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte y me enseñaste que: SI ESTOY CONTIGO, ¿QUIÉN CONTRA MI?”, agregó Plasencia.

Por otro lado, la artista peruana afirma en su video es completamente de su autoría pero lo tenía guardado, además que lo estrenará muy pronto.

“Gracias mi Señor, gracias infinitas, tienes el plan perfecto para mí. Pdta: No pude aguantarme y regalarle un pedazo de esta canción que tanto me gusta, esperen pronto por la versión grabada", finalizó la intérprete de 'Cobarde'.