Alondra revela que se casará con Paolo Guerrero: “máximo será en 2022″│VIDEO

La modelo Alondra García Miró sorprendió al revelar detalles inéditos de su vida privada durante una entrevista con 'En boca de todos' tras su exitosa participación en la telenovela 'Te volveré a encontrar'.

Pero lo que asombró a sus seguidores, fue escuchar a la joven confesar si ya tenía planes de matrimonio con Paolo Guerrero, mientras su suegra 'Doña Peta' se mostró ilusionada y contenta porque se ocurra lo antes posible.

¿Qué dijo Alondra García Miró sobre su matrimonio con Paolo Guerrero?

Durante el enlace en vivo con la joven, Tula Rodríguez le preguntó a la empresaria si iba contraer matrimonio con el seleccionado. A su vez, la mamá del jugador acotó que deseaba verlos unidos formalmente lo antes posible.

“No me he puesto a pensar a detalle cómo sería, pero me gustaría que sea algo familiar, algo bien íntimo”, sostuvo Alondra.

Pero el momento se hizo más especial cuando Doña Peta acotó feliz: "Por mí que se casen, ya. En la vida real quiero que Alondra se quede con Paolo".

Por su parte, Alondra indicó que le gustaría casarse como máximo en el año 2022, sin embargo, Doña Peta insistió con su deseo de que su hijo se case lo más pronto.

”Lo más pronto que sea, que se casen ya, yo les doy su bendición a ellos para que les vaya todo bien”, agregó uno de las madres más aguerridas de la selección peruana.

Alondra García Miró revela que extraña a mamá de Paolo Guerrero

La joven también aprovechó las cámaras de televisión para dedicarle unas emotivas palabras a su suegra que la considera como su mamá.

“La extraño un montón en verdad, nunca hay mucho tiempo que nos hemos quedado sin vernos y ahora sí ha pasado varios meses, la extraño un montón por acá”, expresó la exchica reality.