Ethel Pozo reaccionó así ante comentario de ambulante: “Oh, Ethel, yo soy hincha de canal 9"

Ethel Pozo y Renzo Schuller como siempre al presentar su programa todas las mañanas al realizar transmisiones en vivo desde las calles para reflejar la situación que vive el país ante el estado de emergencia, una ambulante los sorprendió con un inesperado comentario.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel y el actor tuvieron esta reacción al escuchar a la comerciante del parque zonal de San Juan de Miraflores decirles que era fanática del canal 9.

¿Qué le pasó a Ethel Pozo?

El reportero de América Hoy enlazó a Ethel con la señora que había llegado al parque zonal a vender productos textiles, mientras la presentadora la saludaba, la comerciante la confundió:

"Oh, Ethel, yo soy hincha de canal 9. Ah no, perdón, de canal 4″, expresó la comerciante, generando risas de las personas que se encontraban a su alrededor. A su vez,aprovechó en alzar su voz para recordar a los televidentes el esfuerzo que realizar las mujeres no solo trabajando en la calle, también en las labores del hogar y criando a los hijos.

Al darse cuenta de su error la ambulante, el reportero le pidió a la mujer que empezarán de nuevo la conexión. La anécdota fue tomada con gracia y de buena manera por Ethel Pozo y el intérprete en el espacio matutino.

“Ethel me da gusto de conversar contigo, me encanta que estés en América TV, lindo tu personaje. Te veo todos los días, ahora que estoy en el negocio, no te veo”, volvió a manifestar la vendedora de ropa.

Comerciante encaró a Ethel Pozo: “Nosotros estamos en la calle"

El periodista de América TV al consultar a un ambulante si era consciente del riesgo que corría en contagiarse, respondió que no tenía qué comer, dedicándole unas palabras a la presentadora.

“Nosotros estamos en la calle mientras ellos están en un set. Tú tienes una mensualidad, puedes proteger a tu familia. Si tú no tuvieras un trabajo ¿que harías?”, cuestionó al reportero.

"Nosotros somos conscientes de lo que puede pasar. Ustedes deben apoyar a la gente. (Decirnos) ‘ten una canasta de víveres’. “Que salga la hija de Gisela a regalar a los pobres”, indicó.

¿Cuál fue la respuesta de Ethel Pozo al ambulante?

En el set de televisión, Ethel Pozo escuchó todo lo que manifestó el vendedor, respondiendo lo siguiente ante el comentario.

“Desde aquí entendemos la necesidad, hace una semana dije que si mis hijas estuvieran mal yo también saldría a la calle”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.