Magaly Medina impactó al discutir en VIVO con el actor mexicano Alfredo Adame | VIDEO

Magaly Medina no aguantó más al polémico comportamiento del famoso intérprete de melodramas en México, Alfredo Adame. Por ello, en medio de la discusión que tuvo durante su programa con el actor, cortó la entrevista en vivo.

Pues, la conductora al encararlo por su enfrentamiento con Laura Bozzo y los calificativos negativos que dijo contra la mamá de sus hijos en la transmisión con Magaly Tv La Firme, el mexicano se molestó llegando a desarrollarse una acalorada discusión.

¿Por qué Alfredo Adame se molestó con Magaly Medina?

Todo inició porque la presentadora al escuchar expresarse mal Alfredo de su expareja y madre de sus herederos, le cuestionó por qué hablaba así de las mujeres.

“¿Usted odia a las mujeres, señor Adame, por lo que le hizo su exesposa?”, preguntó Medina al actor. Por su parte, él manifestó que no odia a las mujeres.

“Le digo las verdades a la gente así sean hombres o mujeres. Yo no odio a las mujeres, yo doy charlas de liderazgo”, expresó el reconocido artista que también tuvo un desafortunado comentario contra Andrea Legarreta.

Magaly Medina y su discusión con Alfredo Adame

Ante ello, Adame continuó y atacó a Magaly. “Lo que tú acabas de decir es lo mismo que dijo Laura Bozzo, la palabra cuando sale del cañón no tiene regreso como la bala, me acabas de llamar misógino , me acabas de decir que odio a las mujeres. Tú estás totalmente equivocada", precisó el actor.

La conductora en su defensa le dijo que solo preguntaba. “Si yo te digo tírate al pozo ¿te tiras? tú has oído que yo soy un misógino", le interrumpió Alfredo Adame.

La periodista le dijo que no iba a permitir que le falte el respeto. “A mí no me piques, conmigo no te metas, ¿tú puedes comprobar que soy un misógino?”, continuó el mexicano

La periodista llegó a su límite y le pidió a Alfredo Adame que se controle. “Yo no soy su exesposa, el respeto se gana, me falta el respeto a mí, es un misógino al hablar así, cómo va a llamar a una mujer machorra, es un hombre de las cavernas”, sostuvo la periodista.

Mientras que Alfredo le dijo: “Yo te llamo a ti ignorante, eres una mala periodista de espectáculos”. Medina al darse cuenta que iban a continuar discutiendo, cortó la entrevista y se burló de él. “Yo no lo voy a botar del programa, pero si lo cortó la señal, que se vaya a chingar a su madre”, añadió entre risas.

Alfredo Adame atacó así a Laura Bozzo

Hace unos meses, Alfredo ya declaraba en los medios locales de su país contra Laura Bozzo, llegando a decirle que era una "delincuente" y el vídeo a continuación manifestó que debían "correrla" de México.

A su vez, continuó con sus desafortunadas palabras contra Bozzo: " Es fea y quién quisiera despertar con ella", comparándola con la actriz Niurka Marcos, quién él decía que ella sí era hermosa.