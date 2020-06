Abel Lobatón a su hija Samahara: “Espero que venga con una panadería sobre el brazo”

Abel Lobatón se presentó a través de un enlace en vivo con el programa 'En boca de todos' para confesar lo feliz que se siente por la pronta llegada de su nieta. Sin embargo, el futbolista también fue directo con Samahara Lobatón tras su embarazo.

¿Qué dijo Abel Lobatón a Samahara Lobatón?

El deportista al haberse presentado desde su casa, mientras su hija se mostraba en la mitad de la pantalla, expresó su felicidad por la niña que está en camino. A su vez, dejó un contundente mensaje a su heredera que será mamá pronto.

“Yo la amo y siempre voy a estar con ella. Va a venir mi primera nieta y espero que venga con una panadería sobre el brazo”, indicó Lobatón.

Además, se atrevió a confesar el momento en que la exchica reality le reveló que estaba embarazada. “Yo sabía que pasaba algo y me dijo papá siéntate y yo ya me ponía serio y luego solo me decía: “este...este...estoy embarazada””.

"Yo le dije que siga para adelante y que avise a su mamá y hermanas”, manifestó en su relato la expareja de Melissa Klug.

Abel Lobatón se quiebra al escuchar a Samahara Lobatón

Por su parte, la joven que se encuentra viviendo con su novio Youna, emocionó a los televidentes y a su progenitor al dedicarle unas emotivas palabras previo al 'Día del padre'.

“El sábado por a tratar de ver a mi papá. Él sabe que yo lo hago. Cada vez que pongo un ladrillo en mi vida es para que mi papá se sienta orgulloso de la hija independiente que tiene. Mi papá es mi mejor amigo. No es fácil nuestra relación, pero hemos llegado a un punto en que él es mi mejor amigo”, indicó Samahara.

