Abel Lobatón vende mascarillas para comprarle a Samahara los regalos que le ha pedido

Abel Lobatón hace un mea culpa por sus errores de juventud, no guardar 'pan para mayo' es uno de ellos, es por eso que ante esta cuarentena está viviendo una difícil situación. Sin embargo, no se queda con los brazos cruzados, está vendiendo mascarillas. Su intención no es solo solventar sus gastos, sino también ahorrar para comprar los regalos que le ha pedido su hija Samahara tras su embarazo.

El exfutbolista se encuentra feliz ante la noticia que será abuelo, es por ello que no deja de trabajar para consentir al bebe que viene en camino.

“Ya va nacer mi primera nieta y Samahara ha pedido un coche y una cuna mecedora, imagínate, hay que generar de cualquier manera para comprar esas cosas”, indicó Abel Lobatón a “Magaly TV La Firme”.

Tras ser consultado por Melissa Klug, Abel Lobatón prefirió no emitir algún comentario.

“Es un tema que nunca he hablado, tampoco pretendo hablarlo ahora. Hasta con Melissa mismo tengo comunicación”, señaló Abel Lobatón, indicando que mantiene una relación cordial con la madre de su hija.