Samahara Lobatón fue acusada de estafa y da contundente respuesta | VIDEO

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón no deja de estar en el ojo de la tormenta, desde que se fue de la casa de su madre, el año pasado.

Recordemos que hace unas semanas, también anunció que está embarazada y que poco a poco la relación con ‘La Blanca de Chucuito’ ha ido mejorando. Pero no todo serían buenas noticias para la joven ya que, en Instagram, la han acusado de ‘estafadora’.

Y es que la usuaria indica que no recibió un premio de un sorteo que Samahara realizó en sus redes sociales.

Tras esta situación, Lobatón dio una contundente respuesta señalando que no tiene ninguna responsabilidad sobre los sorteos que hace en Instagram. Los encargados de otorgar los productos son las marcas, indicó.

“Quiero hablar un rato con un ustedes sobre una chica que denunció que nunca recibió el premio del sorteo porque una marca nunca le contestó. En verdad yo cuando hago los sorteos yo publico la ganadora para que se comuniquen directamente con ellos”, expresó Samahara.

Echa un vistazo al video, en donde la jovencita aclara la situación:

“Cuando la marca no asume el valor del premio me gustaría que se comuniquen conmigo para ver como lo solucionamos, no es mi culpa que no hayan cumplido sino es culpa de la marca”, finalizó la hija de Melissa Klug.