La respuesta de Mayra Couto tras pronunciación de Andrés Wiese

¡No se queda callada! La actriz Mayra Couto se pronunció por segunda vez, después de hacer pública la acusación de acoso en contra de Andrés Wiese

Y es que el popular ‘Nicolás’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ utilizó su cuenta de Facebook para defenderse y negar toda acusación en su contra.

Wiese resaltó que todos los artistas de la serie se hubieran dado cuenta que tuvo un mal comportamiento con la actriz. También lamentó que, tras 8 años de grabaciones, ella lo denuncie por acoso.

“Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, explicó el actor.

Mayra Couto utilizó su cuenta de Instagram para dar solo una fuerte y clara respuesta:

“La Mayra de 21 años está orgullosa de la Mayra de 28 años”

Se sabe que Mayra tenía esa edad cuando inició las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Adolfo Chuiman defendió a Andrés Wiese, tras acusaciones de acoso

El reconocido actor Adolfo Chuiman, quien le dio vida a ‘Peter’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ habló sobre las denuncias que se han venido dando en contra de Andrés Wiese y resaltó que el actor la está pasando muy mal.

“He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto” indica Chuiman.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo he quedado asombrado.”, declaró Adolfo Chuiman a ‘Trome’.