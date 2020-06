Juliana Oxenford se disculpa con el público: “No traté de ser malcriada” | VIDEO

La periodista Juliana Oxenford quiso ofrecer unas disculpas por su conducta en una última entrevista a la gerente general de administración del Municipio del Callao, Maritza Villa.

“Algunos me felicitaron por la entrevista y otros dicen que me excedí. Es cuestión de gustos, de colores... No traté de ser malcriada. Si a alguien no le gustó realmente lo lamento”, mencionó Juliana durante su programa.

La conductora indicó que fue irónica para hacer la entrevista con la representante de la municipalidad, pues jamás buscó ser ‘malcriada’ con la entrevistada.

“Por ahí me puse un poco irónica, sarcástica...Ustedes me conoce”, indicó.

¿Qué pasó con Juliana Oxenford?

La gerente General de Administración del Municipio del Callao, Maritza Villa fue al programa de Juliana Oxenford para dejar en claro algunas irregularidades en las donaciones de canastas por la pandemia del coronavirus.

Maritza dijo:

“Nosotros, para salvaguardar la calidad de los productos que hemos adquirido, hemos realizado varias pruebas a todos los productos de las canastas”, añadió.

Al escuchar la respuesta, Juliana optó por usar el sarcasmo y además no dejó de insistir a su entrevistada en todo momento que, por favor, la llame por su nombre.

Esta conversación tuvo opiniones encontradas de los televidentes, ¿tú qué opinas Wapa?

Echa un vistazo a la entrevista de Juliana Oxenford: