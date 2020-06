Christian Meier se vuelve tendencia al promover a los emprendedores locales

Christian Meier desplazó a Phillip Butter en las tendencias de Twitter. El actor compartió en la mencionada red social un mensaje para los emprendedores, en él les comenta que dará a conocer este domingo y mañana lunes a todas las pequeñas y medianas empresas que usen el hashtag #ApoyemosElComercioLocal.

“Hoy y mañana le haré RT a todas esas micro y medianas empresas que necesitan levantarse tras estos meses de crisis. Envíeme una publicidad de su empresa y agregue HT #ApoyemosElComercioLocal”, escribió en un post, el popular zorro.

Pronto el hashtag se convirtió en tendencia en las redes sociales. Miles de comerciantes están etiquetando a Christian Meier y compartir sus emprendimientos, para que así él pueda publicitarlos en su cuenta de Twitter.

“Hola Christian, no formo parte de una empresa,pero me sacaron del colegio donde trabajaba y ahora estoy realizando Ppts interactivos para los profes que realizan clases virtuales ojala y me puedas hacer un rt #ApoyemosElComercioLocal”. “Vendemos miel de abeja 100% natural. De excelente calidad. Sin aditivos ni preservantes. #ApoyemosElComercioLocal”, son algunos de los mensajes que ha empezado a recibir tras el anuncio que hizo Christian Meier.

Pequeños y medianos comerciantes aplaudieron su iniciativa. Cabe mencionar que, así como el actor ha empezado esta campaña, hay otros personajes que desde su trinchera lo están haciendo como es el caso del periodista Marco Sifuentes.

Christian Meier enciende las redes

No solo gracias a esta iniciativa es que el actor ha dado que hablar durante la cuarentena. También se volvió tendencia al criticar a algunos influencers.

“Quedará grabado en los libros de historia que los -mal llamados- “influencers” no sirvieron para nada en los tiempos de crisis”, compartió Meier en su cuenta de Twitter. Este post logró unos 11 000 me gusta y de 2.000 RT´s. Al parecer sus seguidores en las redes sociales piensan igual que el también cantante al considerar que los influencers has mostrado su peor rostro durante la crisis de salud.

Además, de manera indirecta su nombre fue mencionado esta semana al salir la periodista Mabel Huertas al denunciar a un trabajador de Promart por acoso.