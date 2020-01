Alessandra Denegri sobre su matrimonio: "Duró 9 meses y fue muy duro"

La actriz peruana Alessandra Denegri reapareció tras refugiarse en Berlín para confesar a todos sus seguidores de Instagram como se encuentra tras separarse de su esposo, el DJ José Haya de la Torre, a tan solo nueve meses de matrimonio.

“Que fuerte que es grabar directamente mirando a la cámara. ¿Qué pasó? Me separé. Mi matrimonio duró nueve meses… por motivos que en realidad no quiero ahondar, porque es algo intenso”, inició contando Denegri en un clip grabado desde Alemania.

De ese modo, la actriz detalló algunos motivos que la llevaron a contraer matrimonio, aunque sin esperar el triste desenlace.

“Sí, me casé enamorada, pensando que esto iba a durar, no sé si toda la vida, pero sí más de nueve meses. Pero duró nueve meses clavados. Fue súper duro. Todavía lo es. Lo sentí como una pequeña derrota porque tenía muchas esperanzas en que esto funcione. Y cuando se acabó tuve que replantearme todo”, añadió en un video diario publicado en Instagram TV.

Además, Denegri dijo haber bajado varios kilos tras su separación y que este tipo de videos la ayudarán a no sentirse sola en el invierno de Berlín, en el cual no entiende el idioma. "¡Tengo treinta y tantos años y estoy soltera otra vez! O sea, ¿alguien me puede explicar cómo funciona eso? Porque todavía no lo puedo manejar. Es como si estuviera reescribiendo mi identidad completamente”, prosiguió.

Como se recuerda, la popular “Cayetana” de “Al fondo hay sitio” se casó en febrero del 2018 en una ceremonia privada, pero que fue bastante compartida en parte a través de las redes sociales. Puesto que Denegri es una personalidad dentro de redes sociales, solo en Instagram tiene casi 300 mil seguidores.