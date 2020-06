Jazmín Pinedo revela que desea tener otro hijo

¡Quiere otro hijo! La modelo y conductora de televisión Jazmín Pinedo confesó que desea que a su vida llegue su 'príncipe azul', pero prefiere que esté alejado de la farándula.

“Qué me gustaría a mí ahora, fácil conocer a alguien cuando Dios quiera, porque yo te digo ahorita que me encantaría que llegue mañana (mi hombre ideal), pero eso no depende de mí. Sí me gustaría que no tenga nada que ver con el medio, pero lo mismo dije la vez anterior”, indicó al diario ‘El Popular’.

La conductora de ‘Esto es Guerra’ también se atrevió a hablar de sus enamoramientos en la farándula y que siempre dijo que no se fijaría en alguien del medio, pero no fue así.

¿Tropiezas con la misma piedra?

“No, me voy de cara. Al final uno no decide de quién se enamora, cuando terminé mi primera relación pública dije nunca más. Nunca digas nunca”.

¿Jazmín Pinedo mostró sus deseos de ser madre?

La ‘chinita’ reveló que a pesar que no tiene pareja sí desea tener otro bebé antes de los 35 años.

“La gente dirá que estoy loca, claro, porque no tiene pareja y está pensando en tener otro hijo. No estoy loca, está dentro de mis planes, pero no es una decisión mía, será cuando Dios quiera”, menciona.

“Si estoy bordeando los cuarenta años y no llega el amor de mi vida para tener mi hijo, voy a tener otra opción. No quisiera esperar tanto, la verdad, yo tengo 29 años, a mí me encantaría tener otro bebé antes de los 35 años, si se puede”, añadió.