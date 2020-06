Jazmín Pinedo confesó si tiene nueva pareja tras terminar con Gino Assereto | VIDEO

La conductora de 'Esto es guerra', Jazmín Pinedo, sorprendió a todos sus seguidores al hablar por primera vez sobre los rumores de un nuevo galán en su vida.

Ante ello, la modelo manifestó a sus usuarios que le hagan todas las preguntas en su cuenta de Instagram que ella iba contestar con la verdad. ¿Qué dijo?

¿Jazmín Pinedo tiene pareja?

A través de su plataforma digital, la ‘chinita’ decidió abrir su corazón: “Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente, estoy en cuarentena y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”.

Pero la figura de América Televisión al ser cuestionada si estaba abierta a conocer a una persona que no sea una figura pública, reveló que sí.

“He salido con personas que no tenían nada que ver con el medio (...) pero no estoy cerrada, de hecho preferiría (que no sea pública)”, comentó Pinedo.

Jazmín Pinedo en Instagram confesó que desea tener más hijos

La presentadora asombró también al contar que le gustaría tener más hijos.

“Si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos, yo tendría cinco hijos feliz. Pero me da el tiempo y el dinero para unito más. Me gustaría, sí, pero hay que esperar, está en mis planes”, manifestó.