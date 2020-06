Hija de Mauricio Diez Canseco asume cargo de su padre tras quedarse varado en Cuba

Luego que Mauricio Diez Canseco se quedara varado en Cuba a causa de la cuarentena, Camila Diez Canseco decidió tomar la batuta y continuar con el legado de su padre. Como se recuerda, el empresario viajó a otro país para un tratamiento al hígado, sin embargo, ya no pudo regresar por el cierre de frontera.

Hoy en día Camila se encuentra al mando de la Fundación Rústica y que se siente muy feliz de poder ayudar a las personas que más necesitan, por eso espera tener muy pronto un programa de televisión de corte social.

La hija del popular Brad Pizza decidió seguir el legado con una cadena de solidaridad al donar productos de primera necesidad a dos comedores populares en la inauguración del segundo Rústica Market que está ubicado en San Juan de Lurigancho.

"Hemos inaugurado de una manera distinta a la que tenemos acostumbrado. Antes se hacía una ceremonia o una reunión en la tienda, pero esta vez hemos invitado a dos comedores de la zona de SJL para que en un minuto puedan escoger los productos del market", dijo Camila, quien agregó que el primer market en Barranco va logrando buenos resultados por la confianza de los ciudadanos al ver que cumplen con todos los requisitos de bioseguridad y los precios son accesibles.

Asimismo, Camila Diez Canseco sostuvo que Mauricio se viene recuperando y destacó su espíritu altruista.

"A pesar de estar lejos, mi papá se hace presente y es algo que siempre me enseña a mí y a mis hermanos de ayudar a los que necesitan", mencionó la empresaria, quien se mostró aprenda por pasar el Día del Padre lejos de su progenitor.

La joven emprendedora también anunció que cada semana abrirán un Rústica Market en Lima y espera que próximamente sea en provincia.

"Si quieren adquirir producto del market, al igual que la comida del restaurante, pueden venir a recogerlo de la misma tienda o pueden hacer sus pedidos por la web y

un motorizado les hará el delivery totalmente gratis para que no tengan que salir de casa y no se sientan preocuados si se contagian o no", precisó.