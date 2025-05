Jessica Newton se ha convertido en el epicentro de una nueva polémica tras la inesperada reaparición de Carlos Morales , padre de sus primeros hijos. En recientes declaraciones, Morales reveló que mantuvo una relación extramatrimonial con la empresaria, desatando un gran revuelo mediático. Ante estas revelaciones, la exproductora de televisión Pati Lorena no tardó en pronunciarse y lanzó contundentes declaraciones.

A través de su cuenta de TikTok, la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, no se guardó nada y arremetió con dureza contra la exreina de belleza Jessica Newton. 'El hombre contó la verdad que tuvo una relación extramatrimonial con Jessica, era la amante, el hombre era casado y además, tenía una hija, que es la esposa de Renzo Schuller, la que no quiere a Jessica Newton para nada', declaró contundente.

"Yo no entiendo como una mujer con bajos valores morales puede hacerse cargo, elegir a la representante del país al Miss Perú... que rompió un matrimonio con hijos", criticó.