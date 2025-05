Carlos Morales habló de la nula comunicación con Cassandra: “No conozco a Deyvis ni a mi nieto”

“(¿Tú fuiste pareja de Jessica Newton?) Sí. (Extramatrimonial). Sí. Pero nunca oculté la relación, se lo dije de frente a mi esposa. Terminé la relación y ella tuvo su casa, viajaba conmigo y era la dama del hogar. Cuando yo tuve la relación, se lo dije el primer día a mi esposa. (Tú te separaste de tu esposa, pero no te divorciaste) No me divorcié porque no te daban el divorcio en esa época, así nomás”, indicó Morales, además, mencionó que no tiene comunicación con Cassandra.