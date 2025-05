Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez , reapareció en escena para revelar detalles de la relación extramarital que mantuvo con Jessica Newton mientras aún estaba casado. Aunque afirmó no tener ningún tipo de vínculo con Cassandra, su hija con la directora del Miss Perú, la controversia familiar terminó salpicando a la esposa de Deyvis Orosco , quien se vio envuelta en una nueva ola de críticas y señalamientos.

Aunque Carlos Morales no mantiene ningún tipo de relación con Cassandra Sánchez, quien incluso decidió quitarse su apellido, la esposa de Deyvis Orosco terminó en el ojo público cuando su media hermana, Alexandra Morales, reapareció con explosivas declaraciones. La joven no dudó en criticar duramente a Jessica Newton, acusándola de haber destruido el matrimonio de sus padres, lo que desató una nueva controversia familiar.

"A mí nadie me va a contar lo que viví y sigo viviendo por la culpa de alguien que necesita sentirse más que el resto y vive deseando más y más poder. Me duele que defiendan a alguien que no tiene moral", dijo en sus redes sociales el el año 2015.