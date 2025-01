Jessica Newton conversó con la periodista Milagros Leiva en el programa ‘Vida y Milagros’ y no se guardó nada revelando detalles de la amistad que tuvo con Magaly Medina. La directora de la organización Miss Perú sorprendió al responder cuál fue la razón por la que se distanció de la conductora. ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Por qué Jessica Newton se distanció de Magaly Medina? Ella contó la dura traición

En un adelanto del programa de Willax TV, la empresaria Jessica Newton contó cuál fue el verdadero motivo por el que terminó su amistad con Magaly Medina después de varios años. La conductora Milagros Leiva le preguntó sobre la supuesta “pelea” que habría tenido con la periodista y esta lo aclaró todo.

Sorprendiendo a todos, la exreina de belleza aclaró que se especuló que entre ellas hubo una disputa, pero esto no fue así. “Honestamente que no fue pelea, la gente sigue pensando eso, pero no fue pelea”, sostuvo.

Y es que, lo que llevó a Jessica a tomar distancia de la popular ‘Urraca’, fue haber sido traicionada por Magaly, luego de que esta le confiara un tema privado y ella lo contara.

“Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. (¿Por qué no la querías tener cerca?) Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar”, reveló.

Newton relató que no quería tener cerca a Luciana Olivares cuando Magaly hacía reuniones en su casa, y luego de que la conductora le contara a Olivares, esta última llamó a Jessica haciéndola pasar un incómodo momento.

“Lo contó, me llamó, fue muy desagradable, la verdad que esa llamada fue muy desagradable, pero fui muy honesta, entonces creo que ese momento se pudo haber evitado”, recordó de este momento.

Jessica Newton sigue considerando su amiga a Magaly Medina

La periodista Milagros Leiva le consultó a Jessica si todavía consideraba que Magaly seguía siendo su amiga y esta dejó en shock al responder lo que pensaba de la ‘Urraca’. “Yo la consideraba mi amiga, sí”, dijo.