Edith Tapia confiesa que le detectaron un tumor en el pulmón

La actriz y modelo Edith Tapia abrió su corazón en una entrevista y reveló lo muchó que tuvo que luchar para vencer un cáncer de mama. Además, contó cuáles son los tres momentos más duros que lo marcaron.

Tapia concedió una entrevista al periodista, director de cine y teatro de Sinargollas, Gino Tassara, a través de su cuenta oficial de Instagram @vivapierola.

“He tenido momentos muy duros en mi vida, pero los más duros han sido cuando pasó el escándalo de Guty (denunciado por supuesta agresión por su ex Alejandra Baigorria), cuando falleció mi mamá y cuando me descubrieron un tumor en el pulmón. Esos tres momentos en mi vida son los que me han marcado, que han sido difíciles y me han enseñado mucho a ser la mujer fuerte que soy ahora”, refirió Tapia.

La rubia señaló que trata de no hablar de su enfermedad por una cuestión de protección a sí misma. "Cuando me dicen que tengo ‘el A más B’, en ese momento me dije que no lo voy a permitir porque tengo muchos planes, quiero vivir e hice un plan de acción. Lo primero que hice fue limpiarme y purificarme, dejé todas las comidas chatarra y con preservantes, decidí por todo lo natural y bajé en mes y medio como 15 kilos. Empecé a hacer pilates, alimentación sana y cuando volví a mi consulta, el médico se quedó con la boca abierta porque el ‘A más B’ que tenía ya no lo veía", explicó.

"¿Qué es el ‘A más B’? Es tumor con pulmón con cáncer, lo digo así porque no me gusta mencionar esta enfermedad, está cancelado en mi mente y no existe. Sinceramente fue duro, sufrí muchísimo, no lo sabía mucha gente solo mi hermana que fue mi soporte, dos amigas y Gino (Tassara). Sabía muy poca gente de mi familia porque es algo que yo tenía que solucionar y es algo con lo que lucho día a día, el 2020 fue muy duro porque temía contagiarme y tener que ir a una clínica pero he sabido cuidarme, por eso me gusta difundir mensajes en redes que ‘Sí podemos’", detalló la actriz.

Consultada por si aún tiene cáncer, Tapia señaló que aún lo padece, "pero ya no es maligno".

La mamá de Guty Carrera también se refirió a su última pareja, quien ahora está postulando al Congreso.

"Sinceramente prefiero quedarme con el recuerdo de los siete años de convivencia y ahí lo dejo. ¿Si votaría por él? No, la verdad que al Congreso debería entrar gente no solamente que no tenga antecedentes policíales o penales o con un cartón, creo que los candidatos deberían pasar por un test sicológico sinceramente", remarcó.

Respecto a lo profesional, Edith Tapia resaltó que siempre siempre puesto en primer lugar a sus hijos antes de aceptar alguna propuesta. "He rechazado muchas propuestas a nivel internacional por mis hijos, he sido mamá muy joven, padre y madre para mis hijos. Dejarlos con mi papá y mi mamá en Perú era como que bien fresco de mi parte. Entonces, opté siempre por mis hijos", señaló la artista.