Chávarri contra EEG: “Si no apareces no te pagan, por eso van hasta con yeso”

El exintegrante de Esto es Guerra, Diego Chávarri tuvo una entrevista con ‘Amor y Fuego’, en donde le dio la razón a Bruno Agostini, quien afirmó que Eso es Guerra no le pagó la operación, le deben dinero y hasta lo sacaron del programa.

El artista mencionó que cuando estaba en el programa, sufrió una lesión, pero América no se hizo cargo, pues el seguro no lo cubría. Afirmó que para Esto es Guerra era mejor que sea así.

“Yo me lesioné en el programa. Hubo ahí un tema con el canal, con el seguro que decía que no cubre, pero si tú vas a entrar a un programa de competencia, me imagino que han tenido que hacerte un chequeo previo y ellos estar al tanto de una lesión existente”.

Diego mencionó que la hernia que presentó puede regresar en cualquier momento:

“Ellos se basaron de que yo ya tenía la lesión y no es así porque averiguando con los doctores, una hernia se te puede empeorar o aparecer en cualquier momento. Me lesioné en el programa un día, me apliqué inyección por cinco días y ya no volví al programa”.

También añadió:

“Yo necesitaba operarme sí o sí, en el momento y no se hicieron cargo. Yo tuve que pagar esa operación. El seguro decía que yo lo tenía y lo más fácil para el canal fue decirme que no lo cubría. Ni siquiera vieron de mi recuperación”.

De la misma forma, expresó que tuvo una segunda lesión en Esto es Guerra:

“Sobre el tendón de aquiles que me rompí ahí, la operación la cubrió el seguro de suerte, pero ellos se comprometieron a seguir pagándome los meses que quedaban en el contrato y hasta ahora sigo esperando el dinero. La verdad, me quedaban tres meses de contrato”.

“Lo de ellos es que, si la gente no aparece en pantalla, no te pagan, por eso la gente vas hasta con yeso”, terminó.