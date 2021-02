Gino Assereto llora al escuchar peculiar pedido de su hija

Gino Assereto fue sorprendido por parte de su hija mayor, Ariana, quien le dedicó unas dulces palabras, pero no solo a él, sino también al Tribunal, a quien de paso aprovechó en hacerle un respetuoso pedido.

“Buenas noches a todos, y buenas noches señor Tribunal. El día de ayer lo pasaron al equipo de los Combatientes por el simple hecho de tener un resentimiento, cosa que está mal. Mi familia me enseñó a siempre perdonar a las personas, a nunca guardar rencor. Y por favor si lo pueden pasar al equipo de los guerreros, porque yo sé que él es guerrero de corazón. Te amo papi”, dijo la jovencita.

Ante estas palabras, el conocido ‘Tiburón’ Assereto se quebró un poco al emocionarse por el mensaje que dejó su hija. “Yo a Ariana no la veo hace meses, hace tiempo. Me encanta mucho su modo de ver las cosas. Nosotros somos seres humanos, y que cometemos errores. Siempre voy a estar ahí para ella, cuando me necesite y por eso estoy acá”, dijo el competidor al borde de las lágrimas.

El pedido de la futura quinceañera fue oído por el Tribunal, quien se mostró bastante conmovido y le dio otra oportunidad a los ‘Guerreros’ para tratar de recuperar Gino Assereto.

“El Tribunal no siempre es duro, es parte del trabajo. Pero, ese es el mensaje de su hija, que la conocemos desde chiquitita (...) Su hija el día de hoy me ha enseñado esas cosas. Yo señor Assereto a usted no le guardo ningún resentimiento, haré caso al pedido de su hija, pero no se la voy a dejar fácil. Ambos equipos competirán por un cambio en los equipos o mantenerse como están”, dijo la autoridad del programa.