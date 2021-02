Gino Assereto sobre su hija Ariana: “Ya es una persona con la que puedes hablar de la vida”

Gino Assereto demostró su alegría al formar parte de la nueva temporada de “Esto es guerra”, donde el programa quiere regresar a sus origines, pero no solo habló de eso ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, también se refirió a una de sus hijas.

El guerrero sorprendió al contar que su hija mayor, Ariana, está pronto a cumplir 15 años y que le encantaría iniciar su carrera como modelo.

Si bien por el tema de la pandemia no pueden verse, pues como se sabe, su hija vive en Chiclayo junto a su madre, Assereto afirmó que tienen una comunicación constante.

“La amo con todo mi corazón y me da mucha pena no poder estar con ella, pero en este momento con el tema de la pandemia es difícil, no quiero arriesgarla, estoy seguro que ya se dará el momento que podamos estar nuevamente juntos”, explicó a “América Espectáculos”.

“Este año cumple 15 y ya es una señorita, ya es una persona con la cual te puedes sentar y hablar de la vida”, agregó.

Por otro lado, el integrante de “Esto es guerra”, reveló que la menor desea mucho estudiar actuación y modelaje.

“Le encanta ese camino, el camino del modelaje, de la actuación, del Instagram y todas esas cositas”, reveló Gino Assereto.

Asimismo, expresó que como todo padre buscará ayudar a Ariana para que cumpla todos sus metas: “Tiene sueños y me encantaría muchísimo poder contribuir en esos sueños. Me gustaría que venga y poder llevarla a que haga sus cursos”.