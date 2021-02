Luis Horna cuestiona a EEG y pide al Gobierno: “Dejen trabajar a nuestros guerreros de verdad”

Luis Horna, extenista nacional, expresó su fastidio contra Esto es Guerra, pues no concibe que el programa siga al ire, mientras que el deporte nacional no se ha reactivado a causa de la pandemia.

A través de su red social, el deportista hizo pedido al Gobierno por sus colegas. "Señores del gobierno, entiendan que está matando al deporte competitivo nacional!”, señaló Luis Horna.

“En mi cabeza no puedo entender cómo está permitido hacer competencias para entretener al público pero no los entrenamientos de nuestros deportivas profesionales y competitivos. Por favor, denle la oportunidad de seguir trabajando a nuestros guerreros de verdad!”, acotó Luis Horna, quien agregó los hashtag #deportenacional #deportesalud y #deportistasfederados.

Esta petición fue respaldada por sus seguidores, además de ser compartidas cientos de veces.

Señores del gobierno, entiendan que está matando al deporte competitivo nacional!! En mi cabeza no puedo entender cómo... Publicado por Lucho Horna en Jueves, 4 de febrero de 2021

Johanna San Miguel sobre rating de EEG: "Gracias Perú, estaba muy nerviosa"

La conductora de televisión Johanna San Miguel se mostró agradecida por la gran acogida que continuá teniendo el reality EEG: EL Origen.

Johanna San Miguel se pronunció sobre el rating que logró Esto es Guerra. La conductora de TV confesó que tenía muchos nervios, pues estaba a la expectativa de cómo el público recibiría su regreso al programa.

"Estoy refeliz porque el programa sigue manteniendo su liderazgo desde sus inicios. Yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo el público iba a recibir mi regreso, pero me han felicitado. Doy gracias por los bonitos mensajes de los seguidores. Gracias al Perú, porque me permiten entretenerlos. Su cariño es fabuloso", sostuvo la conductora.