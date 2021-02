Esto es Guerra lidera en el rating pese a críticas

Aunque ha sido presa de críticas esta semana tras lo sucedido con Austin Palao, Esto es Guerra logró destacar en la lista de los programas más vistos. Como se recuerda, el concursante señaló que sintió que se iba a morir tras haber realizado uno de los juegos extremos. Asimismo, indció que se tenga más cuidado con estos retos, y que no los volvería hacer.

Dicho esto, El Tribunal pidió que se retire del programa. Ante ello, muchos usuarios se pronunciaron a través de Twitter y tacharon al programa de abusar laboralmente de sus trabajadores.

Incluso, la Sunafil señaló que investigaría la situación. Esto es Guerra también se pronunció al respecto, indicando que sus juegos eran seguros.

Lo sucedido no hizo que el programa perdiera adeptos. Al menos, así se puede ver en el rating. Este útimo martes, el espacio de América TV logró ubicarse en el primer lugar del ranking.

¿Cuánto rating logró Esto es Guerra?

De esta manera, "EEG: El origen" se convirtió en el programa más visto de la televisión peruana. Luego le siguió "De vuelta al barrio" con 21.2, "Princesas" logró 20.2, "La Rosa de Guadalupe" 13.4, "Yo soy" 12.5, "Magaly TV, la firme" 11.9.

Ante ello, Johanna San Miguel se mostró sumamente agradecida por la acogida, indicando que había tenido temor de cómo el público tomaría su regreso a Esto es Guerra.

"Estoy refeliz porque el programa sigue manteniendo su liderazgo desde sus inicios. Yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo el público iba a recibir mi regreso, pero me han felicitado. Doy gracias por los bonitos mensajes de los seguidores. Gracias al Perú, porque me permiten entretenerlos. Su cariño es fabuloso", sostuvo la conductora.