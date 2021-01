Austin Palao se pronunció sobre su incidente tras denuncia de abuso laboral en EEG

Austin Palao se volvió tendencia en Twitter por haber terminado herido en una competencia de altura en 'Esto es guerra' y ser retirado del programa, tras reclamar al Tribunal mayor cuidado en los juegos del reality.

Ante ello, el joven utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su actual estado de salud, luego de difundirse unas imágenes sobre las marcas rojas que tuvo en el cuello, al sufrir una fricción con la soga que lo mantenía estable en el reto.

¿Qué pasó con Austin Palao?

El hermano de Said Palao con miedo e incómodo, hizo público su reclamo por el susto que pasó durante un juego de altura, tras caer y quedar colgado de lo alto.

"Es preciso que este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", confesó el joven.

"Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura", agregó el joven. Dicha decisión molestó al Tribunal, quién tomó una radical decisión:

"Le pido por favor que se retire del programa... Usted a mí no me va ha venir a condicionar... Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales", agregó.

Este hecho causó controversia en las redes sociales. Por eso, los usuarios no dudaron en hacer tendencia, denuncia laboral en EEG.

¿Qué dijo Austin Palao en Instagram?

El modelo generó preocupación en sus seguidores, al compartir una imagen donde se lo ve al parecer en una clínica local con una vía en su mano.

"Gracias a todos por su apoyo, me recuperaré pronto", comentó el chico reality en su plataforma digital.

