Austin Palao es retirado de EEG por exigir en vivo seguridad en juego que terminó herido

Durante la competencia en vivo, el Tribunal se mostró ofuscado luego de escuchar a Austin Palao molesto por haberse lastimado y asustado, en un reto de altura que no pudo terminar tras sentir que le jalaban el arnés y cayó al aire.

Ante ello, la producción de 'Esto es guerra' se incómodo por dejar en duda la seguridad del juego.

¿Qué dijo Austin Palao en 'Esto es guerra'?

"Es preciso que este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", confesó el joven.

"Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura", agregó el hermano de Said Palao, quién tenía unas marcas rojas en el cuello tras sufrir una fricción con la soga que lo mantenía estable en el reto.

Por su parte, el Tribunal tomó una radical decisión por e comentario de Austin:

"Le pido por favor que se retire del programa... Usted a mí no me va ha venir a condicionar... Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales", agregó.

Por su parte, los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz pidieron que recapacite la producción.