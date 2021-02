Austin Palao rompe su silencio tras ser retirado de EEG

El chico reality Austin Palao se pronunció después de haber sido suspendido del programa Esto es Guerra por haberse quejado en vivo de presuntos riesgos a su seguridad en un reto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Austin Palao mencionó que ha vivido momentos complicados por ser retirado del reality, pero se mostró agradecido por todos los mensajes de sus seguidores y seguidoras.

“Fueron días complicados llenos de sentimientos encontrados, pero al leer sus palabras de aliento, todo se hizo más fácil. Recibir su cariño siempre me reconforta y obtener su apoyo me compromete a ser mejor que ayer”, se puede leer en la publicación.

“¡Infinitamente agradecido, de corazón! #blessed”, añadió.

Las quejas de Austin Palao llegaron hasta la Sunafil, quien anunció que iniciará una investigación al programa por supuestos riesgos en los que habría puesto a los participantes.

“Inspectores de la SUNAFIL han iniciado las acciones inspectivas correspondientes para investigar detalles de lo ocurrido. #AlertaSUNAFIL @MTPE_Peru”, dijeron.

¿Qué pasó con Austin Palao?

Austin Palao mencionó que no volverá a hacer más pruebas de altura:

"Es preciso que este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", reveló el chico reality.

"Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura", añadió el hermano de Said Palao, quien ya tenía marcas en el cuello, tras sufrir una fricción con una soga.

Tras esta conducta, el Tribunal tomó una radical decisión:

"Le pido por favor que se retire del programa... Usted a mí no me va a venir a condicionar... Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales", agregó.