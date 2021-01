Denuncia abuso laboral en Esto es Guerra

¿Qué ocurrió? Cientos de tuiteros, utilizaron sus redes sociales para hacer una denuncia en contra de Esto es Guerra. Y es que, los seguidores del programa mencionaron que se cometió un abuso con el modelo Austin Palao.

“Austin dice literal: ‘Sentí que me iba a morir’. Nadie debe sentir eso en su cuento laboral NADIE #AbusoLaborarEEG”

“No podemos dejar que esto pase por alto, hoy fue Austin pero mañana puede ser tu fav #AbusoLaboralEEG”

“Les importa poco la integridad de sus competidores, Austin antes ya se ha lesionado fuerte y aun así tienen el descaro de eliminarlo por una negligencia de su parte #AbusoLaboralEEG”

“Qué pasó hoy? Peter Fajardo productor de EEG atento contra la vida de Austin Palao. Literalmente casi se mata, tiene el cuello marcado y rasgado y con miedo dijo lo que pasó ahí arriba y su solución del programa es DESPEDIRLO #AbusoLaboralEEG”

¿Qué pasó con Austin Palao?

Austin Palao mencionó que no volverá a hacer más pruebas de altura:

"Es preciso que este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible, sentí que me moría", reveló el chico reality.

"Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura", añadió el hermano de Said Palao, quien ya tenía marcas en el cuello, tras sufrir una fricción con una soga.

Tras esta conducta, el Tribunal tomó una radical decisión:

"Le pido por favor que se retire del programa... Usted a mí no me va a venir a condicionar... Nosotros tomamos siempre todas las medidas, cada reto y prueba es probado por profesionales", añadió.

Cabe mencionar que, después de las denuncias de los seguidores de EEG en Tuiter, muchos tuiteros resaltaron que el programa no debería ser transmitido.