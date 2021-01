Mamá de Jota Benz se emocionó al conocer a Angie Arizaga: "Bienvenida a la familia"

Jota Benz no pudo contener su emoción al ver a su progenitora conectada por videollamada desde Canadá, durante el programa en vivo de 'Esto es guerra'.

Ante ello, la mamá del chico reality expresó su alegría al saber que su hijo está con Angie Arizaga. ¿Qué le dijo?

¿Qué le dijo la mamá de Jota Benz a Angie Arizaga?

"¿Laura tú conoces a la novia, enamorada de tu bebé, de tu retoño, de tu Jotita? ¿Conoces a la Negrita, ya han hablado, se han conocido? Tal vez, él te la ha presentado en Zoom?", preguntó Johanna San Miguel a la madre de Gino Assereto.

"Tuve la oportunidad de conocerla a Angie años atrás, cuando frecuentaba la casa de Jazmín y de Gino, ella es muy amiga de Gino y sé que es una Negrita muy linda. Sé que mi hijo la quiere, que está enamorado y para mí eso es suficiente. Si yo veo a mi hijo feliz, soy la mujer más feliz de la tierra... Bienvenida a la familia Angie Arizaga", dijo la señora Laura.

Por su parte, la locutora de radio comentó: "Hola Laurita... Sabe que amo a su hijo, lo adoro... Yo sé que Jota muere que su mamá venga acá a Perú... Espero que se pueda dar eso, aunque es difícil ahora por la pandemia. Yo lo único que quiero es que Jota sea feliz".

Jota Benz habló sobre su deseo de tener hijos con Angie Arizaga

Respecto a tener hijos con Angie Arizaga, el cantante resaltó: "Si Dios quiere que mañana sea padre, seré el mejor padre del mundo, no tengo problema alguno. Si yo voy a planear tener un hijo me gustaría estar realizado primero, tener estabilidad y darle absolutamente todo. Me gustaría tener dos o tres y si me va bien cinco o seis”.

"Si me va superbien, a mí me gustaría tener una familia supergrande, qué bonito pensar en despertarte y tener a los pequeñines corriendo por todos lados y si puedes darle una vida linda no solo yo estaría feliz sino también mi madre que se muere por volver a ser abuela. Eso sería lo máximo”, reveló Jota Benz.