Francesca Zignago negó regreso a Esto es guerra con peculiar respuesta

Francesca Zignago, sobrina del cantante Gian Marco, apagó las alarmas al desmentir que regresaría al programa de competencia “Esto es guerra”. Como se recuerda, la joven modelo participó en el reality años atrás.

La influencer usó su Instagram para responder a algunas inquietudes sobre la nueva temporada y si sería uno de los nuevos ‘jales’. Ante la pregunta: “Volverías a EEG?, ella respondió de manera divertida: “No, ya no. Todo Jurassic Park está ahí”, comentó entre risas.

Cabe mencionar, que Francesca fue parte de Esto es guerra en el 2015 al ingresar junto a Brunella Horna, y si bien no era una de las competidoras más fuertes se mantuvo en el programa porque demostraba gran esfuerzo.

EEG: El origen empezó a colocar los integrantes en sus equipos

Melissa “Diosa” regresó a Esto es guerra y era obvio que buscaría pertenecer al equipo de Yaco Eskenazi, por ello compitió con Paloma Fiuza para saber quien se quedaría con el puesto. La brasileña con lágrimas en los ojos término aceptando su derrota y su ingreso al equipo de Mario Hart.

“Es difícil dejar a mi equipo. Amo a Piero, él lo sabe. Me duele un poco, porque me he identificado con los guerreros. Yo voy a dar lo mejor de mí, y espero que más personas vayan a los combatientes”, declaró Paloma.