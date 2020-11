Jazmín Pinedo tras desplante a Gino Assereto: "Me pidió matrimonio por las puras"

Jazmín Pinedo decidió no callar más y asombró con reveladora confesión durante una grabación en la cuenta de Instagram del productor de Esto es guerra, Peter Fajardo.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto?

Por medio de una grabación en redes, la conductora sorprendió con su reacción al ser consultada si había contraído matrimonio, respondió la joven: "Me he casado".

Pero, Fajardo mientras grababa le manifestó: "Oye, Gino está ahí **** por qué lo c****"

Ante ello, la conductora asombrada por el comentario, indicó: "¡Qué! Me he casado con hija. Oye, Gino me pidió matrimonio, hace 5 o 7 años han pasado por las puras".

A su vez, la modelo agregó seria, mientras Gino Assereto se encontraba cerca de ella: "Mi hija me pidió y me casé al instante". Sin embargo, al darse cuenta que estaban registrando lo que hablaba, gritó impresionada.

"Qué es eso. Nooo... es show", acotó Pinedo entre risas y se fue avergonzada.

Echa un vistazo al siguiente vídeo a partir del minuto 12:40:00

Jazmín Pinedo en Instagram contó el proceso que vivió en su ruptura con Gino Assereto

Jazmín Pinedo es de las figuras de la farándula que no suele hablar mucho de su vida privada, por eso sorprendió a sus seguidores cuando habló de cómo sobrellevó la separación con el padre de su hija, Gino Assereto.

“No fue fácil... Solo hice lo que mejor pude y es lo que siempre trato en general. No me exijo ni me juzgo. Escucho a mi corazón, pero nunca dejó de lado a mi cabeza. Además, tengo mucha paciencia, ningún cambio o proceso se da en poco tiempo... La lucha de cada uno es diferente y solo uno la conoce”, señaló la conductora de “Esto es guerra”.